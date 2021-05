Steam喜加一！《纽巴伦：不幸侏儒历险记》免费领取

2021-05-07 16:12:47 来源:91单机游戏 编辑:admin

也许我不玩,但是我一定要有。steam库存游戏数量是一个玩家游戏人生的体现,现在就有一个免费增加库存游戏的机会,近期steam喜加一为玩家免费送上纽巴伦:不幸侏儒历险记,赶快点击领取吧。墨染西行

又到了各位玩家最爱的白嫖时间了,现在玩家们可以在Steam平台面对领取2D平台冒险游戏《纽巴伦:不幸侏儒历险记(Nubarron: The adventure of an unlucky gnome)》。玩家在游戏中将操纵侏儒穿越这个扭曲的童话世界,感兴趣的玩家赶紧点击下方链接,进入Steam领取吧。

Steam商城喜加一领取地址>>>点击此处

《纽巴伦:不幸侏儒历险记》原价37元,现在5月10日上午1:00 前获取该商品,即可免费保留,游戏不支持中文。

关于游戏:

一个华丽的数码幻想世界

令人惊叹的管弦乐队背景音乐

一个关于侏儒和他的云之间爱恨关系的幻想故事

可以用来投掷闪电来解谜和除掉敌人的跟随云

愤怒的云序列,挑战玩家继续移动,以避免瞄准侏儒闪电

中立云序列,允许玩家瞄准哪里击中闪电,同时也逃脱瞄准侏儒闪电

快乐云序列允许玩家完全控制云而不必担心瞄准侏儒闪电

经典的平板挑战和难题

游戏截图:

