Steam喜加一！《纽巴伦：不幸侏儒历险记》免费领取

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《纽巴伦：不幸侏儒历险记》原价37元，现在5月10日上午1:00 前获取该商品，即可免费保留，游戏不支持中文。
关于游戏：
一个华丽的数码幻想世界
令人惊叹的管弦乐队背景音乐
一个关于侏儒和他的云之间爱恨关系的幻想故事
可以用来投掷闪电来解谜和除掉敌人的跟随云
中立云序列，允许玩家瞄准哪里击中闪电，同时也逃脱瞄准侏儒闪电
快乐云序列允许玩家完全控制云而不必担心瞄准侏儒闪电
经典的平板挑战和难题
游戏截图：
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