steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱

2021-05-07 10:21:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱，对steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《苦痛之环 Ring of Pain》一款克苏鲁风格的地牢探险游戏，游戏中会有很多的奇奇怪怪的生物玩家需要击败，通过不同的选择你会有不同的结局，或许下一秒就会触发什么独特的陷阱失败了，游戏的随机性比较高，玩家可以体验到不同的刺激感。

这是个危机四伏的世界，生物不会隐藏自身行动，随时准备宣泄它们的怒火。你会选择逃跑，还是想办法利用地牢去反制其身呢？选好站位是存活的关键。否则你可能很快就会命丧成群敌人之手

游戏名称：苦痛之环 Ring of Pain

游戏原价：70元

游戏售价：42元

活动时间：5月8号结束

《苦痛之环 Ring of Pain》优惠现售42元，原价70。1524篇测评中92%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月8日。

网友评价：

挺上瘾的，不过通关之后索然无味，没有太鲜明的流派啥的，强势装备无脑就过了，前期有点难，还行吧。

小编点评：

游戏独特的结局非常的有趣，玩家可以通过很多的方式来进行通关，前期需要更多的策略，后期装备好了直接无双就好。

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