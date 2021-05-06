91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏资讯> > 正文

steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱

2021-05-07 10:21:19来源：91单机游戏编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱，对steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《苦痛之环 Ring of Pain》一款克苏鲁风格的地牢探险游戏，游戏中会有很多的奇奇怪怪的生物玩家需要击败，通过不同的选择你会有不同的结局，或许下一秒就会触发什么独特的陷阱失败了，游戏的随机性比较高，玩家可以体验到不同的刺激感。

>>steam每日特惠专区

这是个危机四伏的世界，生物不会隐藏自身行动，随时准备宣泄它们的怒火。你会选择逃跑，还是想办法利用地牢去反制其身呢？选好站位是存活的关键。否则你可能很快就会命丧成群敌人之手

游戏名称：苦痛之环 Ring of Pain

游戏原价：70元

游戏售价：42元

活动时间：5月8号结束

《苦痛之环 Ring of Pain》优惠现售42元，原价70。1524篇测评中92%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月8日。

网友评价：

挺上瘾的，不过通关之后索然无味，没有太鲜明的流派啥的，强势装备无脑就过了，前期有点难，还行吧。

小编点评：

游戏独特的结局非常的有趣，玩家可以通过很多的方式来进行通关，前期需要更多的策略，后期装备好了直接无双就好。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

精彩推荐

推荐阅读

steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱

steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：DJMAXRESPECTV什么时候打折DJMAXRESPECTV5.

2021-05-06|0

steam每日特惠：求生之路2什么时候打折 求生之路25.12特惠多少钱

steam每日特惠：求生之路2什么时候打折 求生之路25.12特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：求生之路2什么时候打折求生之路25.12特惠多少钱，对steam每日

2021-05-06|0

steam每日特惠：上古重生(ELDERBORN)什么时候打折 上古重生(ELDERBORN)5.7特惠多少钱

steam每日特惠：上古重生(ELDERBORN)什么时候打折 上古重生(ELDERBORN)5.7特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：上古重生(ELDERBORN)什么时候打折上古重生(ELDERBOR

2021-05-05|0

steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折 乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱

steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折 乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱

2021-05-05|0

steam每日特惠：最终幻想15什么时候打折 最终幻想15特惠多少钱

steam每日特惠：最终幻想15什么时候打折 最终幻想15特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：最终幻想15什么时候打折最终幻想15特惠多少钱，对steam每日特惠

2021-05-04|0

steam每日特惠： 用火杀死它什么时候打折 用火杀死它5.6特惠多少钱

steam每日特惠： 用火杀死它什么时候打折 用火杀死它5.6特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：用火杀死它什么时候打折用火杀死它5.6特惠多少钱，对steam每日特

2021-05-04|0

steam每日特惠： FlowScape什么时候打折 FlowScape5.11特惠多少钱

steam每日特惠： FlowScape什么时候打折 FlowScape5.11特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：FlowScape什么时候打折FlowScape5.11特惠多少钱，

2021-05-04|0

steam每日特惠： Re冒险人生什么时候打折 Re冒险人生5.2特惠多少钱

steam每日特惠： Re冒险人生什么时候打折 Re冒险人生5.2特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Re冒险人生什么时候打折Re冒险人生5.2特惠多少钱，对steam每

2021-04-30|0

steam每日特惠： 战锤：末世鼠疫2什么时候打折 战锤：末世鼠疫25.5特惠多少钱

steam每日特惠： 战锤：末世鼠疫2什么时候打折 战锤：末世鼠疫25.5特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：战锤：末世鼠疫2什么时候打折战锤：末世鼠疫25.5特惠多少钱，对st

2021-04-30|0

steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折 鼠之城邦5.1特惠多少钱

steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折 鼠之城邦5.1特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折鼠之城邦5.1特惠多少钱，对steam每日特惠：

2021-04-29|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号