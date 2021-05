steam每日特惠：苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱

2021-05-07 10:21:19 来源:91单机游戏 编辑:admin

现在的游戏大作,动辄两三百,便宜的也要六七十,让很多玩家都十分心疼,特别是当你昨天刚买,今天就打折的时候,由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台,定期会有特价游戏,甚至能打骨折,本期steam特惠游戏就是steam每日特惠:苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱,对steam每日特惠:苦痛之环 Ring of Pain什么时候打折 苦痛之环 Ring of Pain5.8特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家,可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《苦痛之环 Ring of Pain》一款克苏鲁风格的地牢探险游戏,游戏中会有很多的奇奇怪怪的生物玩家需要击败,通过不同的选择你会有不同的结局,或许下一秒就会触发什么独特的陷阱失败了,游戏的随机性比较高,玩家可以体验到不同的刺激感。

这是个危机四伏的世界,生物不会隐藏自身行动,随时准备宣泄它们的怒火。你会选择逃跑,还是想办法利用地牢去反制其身呢?选好站位是存活的关键。否则你可能很快就会命丧成群敌人之手

游戏名称:苦痛之环 Ring of Pain

游戏原价:70元

游戏售价:42元

活动时间:5月8号结束

《苦痛之环 Ring of Pain》优惠现售42元,原价70。1524篇测评中92%特别好评。支持简体中文,特惠活动截止至5月8日。

网友评价:

挺上瘾的,不过通关之后索然无味,没有太鲜明的流派啥的,强势装备无脑就过了,前期有点难,还行吧。

小编点评:

游戏独特的结局非常的有趣,玩家可以通过很多的方式来进行通关,前期需要更多的策略,后期装备好了直接无双就好。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新,有喜欢玩单机游戏的大佬,欢迎关注并收藏本专题。