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steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱

2021-05-06 10:21:10来源：91单机游戏编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱，对steam每日特惠： DJMAX RESPECT V什么时候打折 DJMAX RESPECT V5.12特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《DJMAX RESPECT V》一款非常爽快有趣音乐节奏游戏，收录了众多的音乐，并且节奏感很棒，手残玩家也能玩的很好，配合很多的动漫插图给人一种奇幻有趣的感觉，游戏支持简体中文，喜欢音乐游戏的玩家可以体验一下。

>>steam每日特惠专区

游戏富有独特的节奏感，并且操作的手感非常的顺滑，玩家可以随意的挑选自己的星级选择合适自己的难度，各种各样有趣的音乐等待玩家选择，独特的切片式连打机制很新颖。

游戏名称：DJMAX RESPECT V

游戏原价：138元

游戏售价：48元

活动时间：5月12号结束

《DJMAX RESPECT V》优惠现售48元，原价138。11551篇测评中87%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月12日。

网友评价：

从psp到PC的tr 一路过来djmax品质一如既往的优秀 这次的全程联网现在来看体验也不太差 直连又是需要点小等待 从以前的只能玩四键但现在六键也轻车熟路 好听的新歌曲在V里也非常多 怀旧老歌需要开包 就是价格稍高 等打折吧 本体歌曲还比较丰富这点好评 还是那个DJMAX

小编点评：

游戏多样的音乐节奏玩法，各种有趣的节奏连打，极限的音游玩家可以在这里寻找到更多的挑战，手残党也可以自行选择难度。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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