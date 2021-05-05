steam每日特惠：求生之路2什么时候打折 求生之路25.12特惠多少钱

2021-05-06 10:20:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《求生之路2》相信是很多人的童年吧，游戏的玩法在当时是突破性的，这款经典的游戏在当时火遍了各大平台，并且小时候玩这款游戏被里面的特殊感染者打的头皮发麻，和很多朋友开黑的时光非常的快乐。

玩家将扮演四名新生还者中的一名，装备有种类繁多、数量惊人的经典及先进武器。 除了枪支之外，玩家还有机会用各种可制造屠杀的近战武器在感染者上泄愤，例如电锯、斧头、甚至是致命的平底锅。

游戏名称：Left 4 Dead 2

游戏原价：37元

游戏售价：7元

活动时间：5月12号结束

《Left 4 Dead 2》优惠现售7元，原价37。332867篇测评中97%好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至5月12日。

网友评价：

小时候在黑网吧玩了两年，一共断断续续玩了十年，当初一起玩的朋友们也渐行渐远，现在他们不知在何方，而我在工地努力搬砖，我们都有光明的未来

小编点评：

非常经典的游戏，在当时是真的很火，现在和朋友开黑也有独特的乐趣，只能说这代做的太好了，不过g胖还是不会数3.

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