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steam每日特惠：上古重生(ELDERBORN)什么时候打折 上古重生(ELDERBORN)5.7特惠多少钱

2021-05-05 10:20:47来源：91单机游戏编辑：admin

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《上古重生》一款很是爽快有趣第一人称砍杀游戏，游戏中玩家需要身着各种各样的铠甲拿起多种冷兵器，在不同的逆境中杀出一条血路，游戏独特的艺术风格和爽快的打击感非常的不错，玩家能体验那种真实的砍杀的爽快感。

>>steam每日特惠专区

想象一下，有这么一座地牢，其中充满了恶灵与腐尸怪物的地牢，需要有人将它们重新打入永眠。走进神秘的古代遗迹，处处都是致命的陷阱、邪恶的怪物，以及如影随形的死亡。现在，想象一下游戏中的你又是怎样的形态——你是一名战士，身形高大，熟练掌握各种战斗技巧

游戏名称：ELDERBORN

游戏原价：50元

游戏售价：25元

活动时间：5月7号结束

《ELDERBORN》优惠现售25元，原价50。957篇测评中好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至5月7日。

网友评价：

不要看我只玩了两小时，因为录视频的原因，不录就不敢放肆玩，但是这个游戏已经让我爽到。我是魂系列爱好者，宫崎英高吹，这个游戏完全还原了魂的神髓。打击感棒，动作舒服，怪物建模不敷衍，同时还是能受苦。

小编点评：

游戏的难度还是很高的，有魂系游戏的影子，不过游戏的打击感很是爽快，玩家只需要弹反然后砍砍就完事了。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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