steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折 乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱

2021-05-05 10:20:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折 乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱，对steam每日特惠：乐园(Rakuen)什么时候打折 乐园(Rakuen)5.7特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《乐园(Rakuen)》一款画风剧情非常治愈的rpg冒险游戏，游戏讲述了一个小男孩和他的母亲在奇幻的世界冒险的故事，游戏独特的剧情非常的温馨治愈，让玩家体验到小时候被母亲带去各种各样地方探险的乐趣。

《Rakuen》游戏的剧情非常的有深度，生了病的男孩在巧合之下进入了童话书《Rakuen》里，为了唤醒独特世界的主人，实现自己的愿望，男孩和守望在他身边的母亲一道冒险的拯救各种各样深受病痛折磨的病人。

游戏名称：Rakuen

游戏原价：36元

游戏售价：10.8元

活动时间：5月7号结束

《Rakuen》优惠现售10.8元，原价36。3091篇测评中97%好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至5月7日。

网友评价：

本人有幸参与了游戏的汉化工作，作者Laura姐姐非常有才华也很有爱。乐园是一部致郁但也治愈的佳作，希望大家都能静下心来细细品味，也许你能从中悟出不一样的人生哲理

小编点评：

游戏非常的有深度，治愈的剧情，时刻陪伴在你身边的母亲，去爱身边的人吧，感受生活。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。