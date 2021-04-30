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steam每日特惠：最终幻想15什么时候打折 最终幻想15特惠多少钱

2021-05-04 14:20:22来源：91单机游戏编辑：admin

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《最终幻想15》想必大家都不陌生，现在通过黄金周打折来到了新的史低，玩家可以半价就入手，原价230的现价只需要115元，活动截止到5月7日，想要入手的玩家可以去购买。

　　《最终幻想15》以系列共通的新水晶神话为基础，同时展开独立的世界观、使用不同的视觉设计以及角色。游戏主人公诺克提斯·路西斯·凯拉姆是路西斯王国的王子，这个王族保护世界仅存的一颗水晶，并支配一个技术先进的城邦。游戏采用场景可无缝切入战斗的定制系统，玩家可以使用跳跃和短跳跃键发动连续攻击、与伙伴合作攻击动作，有很大自由来选择偏爱的战斗方式。

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