steam每日特惠： 用火杀死它什么时候打折 用火杀死它5.6特惠多少钱

2021-05-04 10:20:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠： 用火杀死它什么时候打折 用火杀死它5.6特惠多少钱，对steam每日特惠： 用火杀死它什么时候打折 用火杀死它5.6特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《用火杀死它》一款超级轻松搞笑的消灭蜘蛛的游戏正是如同它的名字一样，这个游戏的玩法简单轻松，玩家需要使用各种各样的武器来干掉这个烦人的蜘蛛，这对于玩家克服蜘蛛恐惧症有一定的帮助，游戏无厘头的爆炸特效和多样的武器能让玩家释放自己的压力。

蜘蛛——人类最古老和最致命的敌人。作为一个持证上岗的“Kill It With Fire”除虫人员， 是时候反击了！收集你的武器库，追逐八条腿的威胁，穿越时间、空间和郊区——虽然不一定按这个顺序。

游戏名称：Kill It With Fire

游戏原价：50元

游戏售价：25元

活动时间：5月6号结束

《Kill It With Fire》优惠现售25元，原价50。817篇测评中好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至5月6日。

网友评价：

我以为玩这个游戏可以帮助我克服蜘蛛恐惧症，恐蛛症设置全否，妈妈问我为什么哭了

小编点评：

游戏超级解压，没有什么不是一发rpg不能解决的，有就再来一发！

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