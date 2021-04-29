steam每日特惠： Re冒险人生什么时候打折 Re冒险人生5.2特惠多少钱

2021-04-30 10:20:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠： Re冒险人生什么时候打折 Re冒险人生5.2特惠多少钱，对steam每日特惠： Re冒险人生什么时候打折 Re冒险人生5.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Re冒险人生》一款非常有趣独特的冒险游戏，游戏中玩家需要控制自己的角色进行独特的冒险，这里的各种行为都有不同的结局，游戏像素的风格非常的搞笑独特，玩家会很快的上手，并且这款游戏的很多的彩蛋玩家可以慢慢的发掘，现在新史低售价6元！

一场拥有100种不同结局的冒险。您是一名希望通过做出英雄般的事迹而成为大英雄的人，但有时您也会发脾气，做出一些疯狂的事，游戏很有创意，来发掘那些彩蛋吧。

游戏名称：Reventure

游戏原价：32元

游戏售价：6元

活动时间：5月2号结束

《Reventure》优惠现售6元，原价32。4604篇测评中95%特别好评。支持中文，特惠活动截止至5月2日。

网友评价：

勇者终于还是成为了魔王（好游戏，就是后面的结局跑来跑去有些枯燥，但达成之后还是很有趣的）

小编点评：

游戏多种多样不同的结局，根据玩家的行为的不同来完成各种各样的结局，勇者和魔王是相对又共存的！

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