steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折 鼠之城邦5.1特惠多少钱

2021-04-29 10:20:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折 鼠之城邦5.1特惠多少钱，对steam每日特惠：鼠之城邦什么时候打折 鼠之城邦5.1特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《鼠之城邦》一款非常有趣经典的卡牌策略塔防游戏，游戏具有很多独特的即时战略的特性，玩家需要防御突如其来的敌人，通过不同的方式，独特的作画和有趣的bgm让游戏具有一种魔性搞笑的氛围，游戏打折，玩家可以考虑入手这款魔性搞笑的休闲游戏。

成为鼠族的领导者，建立自己的城邦，完成各种特色任务，抵御各种各样的怪物和猎食者，游戏的卡牌集合总共有500张卡牌，独特的即时战斗方式非常的新颖有趣，你的所有防御设施建造都是通过卡牌来完成的。

游戏名称：Ratropolis

游戏原价：62元

游戏售价：41元

活动时间：5月1号结束

《Ratropolis》优惠现售41元，原价62。3430篇测评中88%特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月1日。

网友评价：

DBG品类又一创新者，杀戮尖塔后的模仿者众多，但深得精髓又坚持了自身特殊玩法的少之又少，这算一个，怪物火车算另一个。只提两个不好的地方：1部分怪物机制无解.2战线崩了以后就被滚雪球，毫无挽救的机会。

小编点评：

游戏还是有一定的难度的，并且能不能过关还有一定的运气成分，抽卡是需要和牌组进行羁绊的

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