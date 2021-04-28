steam每日特惠：块魂:重演什么时候打折 块魂:重演4.30特惠多少钱

2021-04-29 10:20:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：块魂:重演什么时候打折 块魂:重演4.30特惠多少钱，对steam每日特惠：块魂:重演什么时候打折 块魂:重演4.30特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《块魂:重演》一款独特奇妙的冒险游戏，奇妙卡通的作画方式，新颖有趣的推东西玩法，玩家可以控制独特的角色把各种各样的物品卷起来，让它越来越大，最后突破天际！游戏独特的卡通治愈系风格可以让玩家轻松的体验，游戏现在史低很便宜，喜欢的玩家快来购买吧。

游戏独特的玩法非常有趣的bgm让人忍俊不禁，非常的适合休闲娱乐打发时间，玩家或许看起来这款游戏比较精简，但是一但上手了就感觉非常的不错，一玩起来就停不下来，不过不支持中文有点硬伤...

游戏名称：Katamari Damacy REROLL

游戏原价：88元

游戏售价：30元

活动时间：4月30号结束

《Katamari Damacy REROLL》优惠现售29元，原价88。2171篇测评中92%特别好评。不支持中文，特惠活动截止至4月30日。

网友评价：

块魂永远能治愈社社畜这一作内容较少，没有其他作的无限时间模式，而且操作方式完全是PS2年代的，上手花的时间略长。

小编点评：

游戏非常的治愈，对上班族更是特攻，玩家可以很轻松的完成挑战，虽然不支持中文但是不影响游戏操作游玩。

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