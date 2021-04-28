steam每日特惠：模拟人生4什么时候打折 模拟人生44.20特惠多少钱

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今天一款大师级模拟游戏《模拟人生4》在Steam平台上进行特价促销，原价198元，现优惠价仅售23元，特价促销截止至4月20日。模拟人生的大名应该没人没听说过了，下面就来看看这次折扣详情吧。
游戏名称：模拟人生4/The Sims 4
游戏原价：198元
游戏售价：23元
活动时间：4月20号结束
目前《模拟人生4》特惠售价为23元，原价198，为历史最低价。15822篇测评中89%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月20日。
网友评价：
没错，我就是现实生活中不做家务但游戏里洁癖贼重的死宅
小编点评：
游戏本身是好的，但是ea这个dlc真的过分了，感觉不买dlc的游戏简直就是阉割版内容少得可怜，你就那么想赚钱吗
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