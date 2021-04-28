steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候打折 灵魂摆渡人4.10特惠多少钱

2021-04-28 15:21:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候打折 灵魂摆渡人4.10特惠多少钱，对steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候打折 灵魂摆渡人4.10特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天一款建造冒险独立游戏《灵魂摆渡人（Spiritfarer）》在Steam平台上进行特价促销，原价90元，现优惠价仅售59元，特价促销截止至4月10日。治愈人心的独立作品，下面就来看看这次折扣详情吧。

《Spiritfarer》是一款关于死亡的休闲管理游戏。作为逝者的船主，建造一艘船去探索世界，关爱你的幽灵朋友，引导他们穿越神秘的海洋，最终将他们送到来世。

游戏名称：灵魂摆渡人/Spiritfarer

游戏原价：90元

游戏售价：59元

活动时间：4月10号结束

目前《灵魂摆渡人》特惠售价为59元，原价90，为历史最低价。7002篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月10日。

网友评价：

玩起来超级治愈+致郁，音乐也好好听。我真的对这种题材欲罢不能....

小编点评：

“船越来越好，人越来越少。”

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