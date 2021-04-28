steam每日特惠：丸霸无双什么时候打折 丸霸无双4.15特惠多少钱

2021-04-28 15:21:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：丸霸无双什么时候打折 丸霸无双4.15特惠多少钱，对steam每日特惠：丸霸无双什么时候打折 丸霸无双4.15特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天一款抽象风格对战游戏《丸霸无双》在Steam平台上进行特价促销，原价20元，现优惠价仅售13元，特价促销截止至4月15日。联机爽游，下面就来看看这次折扣详情吧。

《丸霸无双》是一款抽象古风，造型粗犷的对打游戏。玩家用难受蹩脚的操作方式，控制能力各异的角色互相对战，获得前所未有的奇怪游戏体验。

游戏名称：丸霸无双/Wanba Warriors

游戏原价：20元

游戏售价：13元

活动时间：4月15号结束

目前《丸霸无双》特惠售价为13元，原价20，为历史最低价。1352篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月15日。

网友评价：

给过年的小孩玩，3个小时后会发现你的摇杆和键盘都被砸坏了！

小编点评：

很好玩，跟朋友一起玩贼欢乐

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