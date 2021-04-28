steam每日特惠：光环：士官长合集什么时候打折 光环：士官长合集4.13特惠多少钱

2021-04-28 15:21:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：光环：士官长合集什么时候打折 光环：士官长合集4.13特惠多少钱，对steam每日特惠：光环：士官长合集什么时候打折 光环：士官长合集4.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天一款经典FPS游戏《光环：士官长合集》在Steam平台上进行特价促销，原价116元，现优惠价仅售58元，特价促销截止至4月13日。怎么想都血赚，下面就来看看这次折扣详情吧。

士官长横跨 6 款游戏的经典英雄旅程，现在合而为一推出 PC 版。无论您是长期支持的粉丝，或是第一次与斯巴达战士 117 打照面，《光环：士官长合集》绝对能满足您，提供最棒的光环体验。

游戏名称：光环：士官长合集/Halo: The Master Chief Collection

游戏原价：116元

游戏售价：58元

活动时间：4月13号结束

目前《光环：士官长合集》特惠售价为58元，原价116，为历史最低价。134420篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。

网友评价：

当我这辈子第一次看见那巨大的光环伴随着男人低沉的嗓音从电脑的一侧缓缓出现时，一种巨大的，之前从未有过的巨大的史诗感笼罩了我。以后，当我遇到崇高时，无论是什么对象，我总是会回想起，那个打开halo的恍惚的下午和那天恰好照在玻璃桌上的绮丽阳光。

小编点评：

就算只玩战役，流程爽30个小时左右，50块买不了吃亏买不了上当

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