steam每日特惠：Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱

2021-04-28 15:21:22 来源:91单机游戏 编辑:admin

现在的游戏大作,动辄两三百,便宜的也要六七十,让很多玩家都十分心疼,特别是当你昨天刚买,今天就打折的时候,由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台,定期会有特价游戏,甚至能打骨折,本期steam特惠游戏就是steam每日特惠:Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱,对steam每日特惠:Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家,可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天一款模拟建造管理类游戏《Another Brick in The Mall》在Steam平台上进行特价促销,原价57元,现优惠价仅售22元,特价促销截止至4月13日。下面就来看看这次折扣详情吧。

设计,建造和管理大型购物中心。开设商店,超市,餐厅,电影院,保龄球馆等等。雇用和管理最好的员工来完成工作,并为他们的客户吸引所有有价值的东西!

游戏名称:Another Brick in The Mall

游戏原价:57元

游戏售价:22元

活动时间:4月13号结束

目前《Another Brick in The Mall》特惠售价为22元,原价57,为历史最低价。1713篇测评中83%好评率,特别好评。游戏支持简体中文,特惠活动截止至4月13日。

网友评价:

好玩的建造加管理的游戏,重点是各种设定都可以自己选择关闭或打开,加大了自由度和玩法,不像有些游戏太死脑筋了

小编点评:

为什么员工脸都憋红了都不会去吃饭啊?

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新,有喜欢玩单机游戏的大佬,欢迎关注并收藏本专题。