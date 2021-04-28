steam每日特惠：Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱

2021-04-28 15:21:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱，对steam每日特惠：Another Brick in The Mall什么时候打折 Another Brick in The Mall4.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天一款模拟建造管理类游戏《Another Brick in The Mall》在Steam平台上进行特价促销，原价57元，现优惠价仅售22元，特价促销截止至4月13日。下面就来看看这次折扣详情吧。

设计，建造和管理大型购物中心。开设商店，超市，餐厅，电影院，保龄球馆等等。雇用和管理最好的员工来完成工作，并为他们的客户吸引所有有价值的东西！

游戏名称：Another Brick in The Mall

游戏原价：57元

游戏售价：22元

活动时间：4月13号结束

目前《Another Brick in The Mall》特惠售价为22元，原价57，为历史最低价。1713篇测评中83%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。

网友评价：

好玩的建造加管理的游戏，重点是各种设定都可以自己选择关闭或打开，加大了自由度和玩法，不像有些游戏太死脑筋了

小编点评：

为什么员工脸都憋红了都不会去吃饭啊？

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