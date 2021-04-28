steam每日特惠：生化危机2：重制版什么时候打折 生化危机2：重制版4.21特惠多少钱

2021-04-28 15:21:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：生化危机2：重制版什么时候打折 生化危机2：重制版4.21特惠多少钱，对steam每日特惠：生化危机2：重制版什么时候打折 生化危机2：重制版4.21特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

卡普空人气重制经典游戏《生化危机2：重制版》目前正在Steam平台上进行特价促销，原价219元，现优惠价仅售87元，特价促销截止至4月21日。我觉得这个游戏所有人都得玩一遍，下面就来看看这次折扣详情吧。

《生化危机2：重制版》是卡普空原作《生化危机2》的重制版，这个游戏无论在画质和游戏性上，不论你有没有玩过原作，都能接受并且玩的很开心。游戏中氛围比起原作更加恐怖，而又非常还原原本作品。

游戏名称：生化危机2：重制版

游戏原价：219元

游戏售价：87元

活动时间：4月21号结束

游戏下载：生化危机2：重制版

目前《生化危机2：重制版》特惠售价为87元，原价219，为历史最低价。55704篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月21日。

网友评价：

感谢卡普空的良心重置，让我能在本世代完美的体验到经典游戏的魅力。

小编点评：

游戏恐怖氛围很好，每次看到地板、墙上的番茄酱和躺在地上的群演我都想绕路走，救救孩子吧

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