steam每日特惠：泰坦陨落2什么时候打折 泰坦陨落24.27特惠多少钱

2021-04-28 15:21:01 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：泰坦陨落2什么时候打折 泰坦陨落24.27特惠多少钱，对steam每日特惠：泰坦陨落2什么时候打折 泰坦陨落24.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天在Steam有一款多人动作射击游戏《泰坦陨落2》进行特价促销，原价158元，现优惠价仅售39元，特价促销截止至4月27日。神作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

跃升起始包内含所有数字豪华版内容，让您快速升级和解锁物品，还有 R-201 卡宾枪的地下定制武器皮肤。

游戏名称：泰坦陨落2/Titanfall 2

游戏原价：158元

游戏售价：39元

活动时间：4月27号结束

《泰坦陨落2》优惠现售39元，原价258，历史最低价。47604篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

“穿上这幅盔甲，什么都伤不了我！”

“协议三：保护铁驭”

（*流泪猫猫头*）

小编点评：

39块钱就买了个飞檐走壁，真的好玩，不过被大爹摁碎是真的难受

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