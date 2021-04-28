steam每日特惠：揍击派对什么时候打折 揍击派对4.23特惠多少钱

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今天在Steam有一款多人欢乐游戏《揍击派对》进行特价促销，原价50元，现优惠价仅售30元，特价促销截止至4月23日。友谊毁灭器，下面就来看一下这次折扣详情吧。
《Pummel Party》是一款支持 4-8 位玩家的在线和本地多人派对游戏。Pummel 好友或 AI 可以在图板模式下使用各种各样荒唐爆笑的物品，在独特的迷你游戏合集中相互竞争，摧毁友谊。
游戏名称：揍击派对/Pummel Party
游戏原价：50元
游戏售价：30元
活动时间：4月23号结束
《揍击派对》优惠现售30元，原价50，历史最低价。21153篇测评中90%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月23日。
网友评价：
我是傻逼，没有朋友买这游戏，有无跟我一样的傻逼来一起玩
小编点评：
感谢 Bot Jack、Bot Sam、Bot Daniel、Bot Chris、Bot George、Bot John、Bot Rod、Bot Eli 的长期陪伴。
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