steam每日特惠：揍击派对什么时候打折 揍击派对4.23特惠多少钱

2021-04-28 15:20:45 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：揍击派对什么时候打折 揍击派对4.23特惠多少钱，对steam每日特惠：揍击派对什么时候打折 揍击派对4.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

今天在Steam有一款多人欢乐游戏《揍击派对》进行特价促销，原价50元，现优惠价仅售30元，特价促销截止至4月23日。友谊毁灭器，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《Pummel Party》是一款支持 4-8 位玩家的在线和本地多人派对游戏。Pummel 好友或 AI 可以在图板模式下使用各种各样荒唐爆笑的物品，在独特的迷你游戏合集中相互竞争，摧毁友谊。

游戏名称：揍击派对/Pummel Party

游戏原价：50元

游戏售价：30元

活动时间：4月23号结束

《揍击派对》优惠现售30元，原价50，历史最低价。21153篇测评中90%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月23日。

网友评价：

我是傻逼，没有朋友买这游戏，有无跟我一样的傻逼来一起玩

小编点评：

感谢 Bot Jack、Bot Sam、Bot Daniel、Bot Chris、Bot George、Bot John、Bot Rod、Bot Eli 的长期陪伴。

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