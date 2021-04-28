steam每日特惠：瘟疫传说：无罪什么时候打折 瘟疫传说：无罪4.24特惠多少钱

2021-04-28 15:20:37 来源：91单机游戏 编辑：admin

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跟随阿米西亚和她年幼的弟弟雨果的步伐，踏上一段穿越历史至暗时刻的心碎旅程，了解其背后的可怕故事。一面是宗教审判所士兵的追捕，一面是蜂拥不可挡的鼠群，两人受到前后夹击围堵。在这个过程中，阿米西亚与雨果逐渐了解、信任了彼此。两人与严酷的逆境抗争，挣扎求生，在这个残忍无情的世界中不断努力，寻找自己的意义。

游戏名称：瘟疫传说：无罪/A Plague Tale: Innocence

游戏原价：148元

游戏售价：37元

活动时间：4月24号结束

《瘟疫传说：无罪》优惠现售37元，原价148，历史最低价。28107篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月24日。

网友评价：

挺好的，就是有时候想用投石器把弟弟投了

小编点评：

前期：要是没有这个拖油瓶弟弟我就是狂战士

后期：弟弟带带我

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