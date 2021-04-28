steam每日特惠：Blue Fire什么时候打折 Blue Fire4.27特惠多少钱

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《Blue Fire》一款非常有趣的第三人称动作冒险游戏，该游戏不需要很好的电脑配置，优秀的主题音乐和独特的艺术设计让游戏在steam中大受好评，踏上穿越荒凉的Penumbra王国的非凡旅程，发现这片土地中的各种遗忘的秘密，探索一个又一个秘境完成一道又一道挑战，收集各种价值非凡的物品，虽然游戏不支持简体中文但是对于游戏的体验并不会影响多少。
游戏玩法上以平台跳跃为主，战斗难度是非常低的，利用好闪避基本上路上遇到小兵都松松过，Boss看似哈人其实也是简单上手，动作游戏手残玩家也能愉快体验。而游戏主要难度为平台跳跃关，初始挑战的时候不可能一次就能完成，即使你是大神估计也要尝试两三次，得摸清后续阶段的前进路线。
游戏名称：Blue Fire
游戏原价：70元
游戏售价：45元
活动时间：4月27号结束
《Blue Fire》优惠现售45元，原价70。430篇测评中大多数多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
3D空洞骑士式跳跳乐+魂系地图致敬。就是战斗手感差了点，哦还没有中文。
小编点评：
游戏可玩性比较高，不过比较吃操作注意操作细节很多地方还是很好过的，战斗手感还需要优化
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