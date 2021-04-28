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steam每日特惠：Battlefield 1什么时候打折 Battlefield 14.27特惠多少钱

2021-04-28 15:20:25来源：91单机游戏编辑：admin

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《Battlefield 1》中文名战地1，一款由EA DICE开发、Electronic Arts发行的一款第一人称射击类游戏并且是很多年的老游戏了，这次steam大打折折扣高达百分之七十，游戏能让玩家直观的体验战争的残酷，游戏的很多场面是震撼人心的，多种建造破坏系统，在当年来说是非常的惊艳的，并且在现在也是很经典的游戏。

>>steam每日特惠专区

游戏是第一人称视角的射击游戏，游戏设定在第一次世界大战中，游戏中包含了很多系列元素的回归，比如马、火焰喷射器、双翼飞机和齐柏林飞艇，游戏的可玩性非常的高，多种一战载具可以让玩家使用，并且很真实残酷的让玩家体验了一战的惨烈。

游戏名称：Battlefield 1

游戏原价：198元

游戏售价：59元

活动时间：4月27号结束

《Battlefield 1》优惠现售59元，原价198。15905篇测评中大多数特别好评。支持繁体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

玩了战地1我知道战争是残酷的，学到了真正的历史.玩了战地5我知道第二次世界大战原来只有4个国家参战.

小编点评：

游戏非常的不错，打折的力度非常能接受，不过现在游戏有很多的挂，萌新可以去找大佬私服游玩。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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