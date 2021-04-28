steam每日特惠：Ranch Simulator什么时候打折 Ranch Simulator4.28特惠多少钱

2021-04-28 15:20:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：Ranch Simulator什么时候打折 Ranch Simulator4.28特惠多少钱，对steam每日特惠：Ranch Simulator什么时候打折 Ranch Simulator4.28特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Ranch Simulator》一款非常自由的田园农场模拟器，玩家可以在游戏中做很多的事情，独特的写实的画风完美的模拟了美国乡间农场主的生活，游戏的可玩性非常的多，独特的天气系统看起来很真实，玩家需要从零开始建造自己的农场，多种职业随玩家选择。

游戏可以让玩家随意切换第一人称和第三人称，不同的玩法多种休闲有趣的玩法让游戏非常的适合佛系养老玩家，并且一系列的折扣下来60元就可以拥有一款非常不错的农场模拟游戏。

游戏名称：Ranch Simulator

游戏原价：80元

游戏售价：64元

活动时间：4月28号结束

《Ranch Simulator》优惠现售64元，原价80。1798篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月28日。

网友评价：

游戏还行内容巨少 通关贼快 可以等等后面更新基本2小时就全设施了 前期赚钱直接去五金店附近刷熊就好了 肉卖杂货店35一个花了8.5小时全试了一遍 什么都不用做养猪就好了 牛奶不赚钱 养猪=金针菇

小编点评：

游戏还是做的很好的，不过现阶段的游戏内容有点少，玩家可以等待后续的更新。

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