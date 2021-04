steam每日特惠：Zero Caliber VR什么时候打折 Zero Caliber VR5.4特惠多少钱

2021-04-28 15:20:15 来源:91单机游戏 编辑:admin

现在的游戏大作,动辄两三百,便宜的也要六七十,让很多玩家都十分心疼,特别是当你昨天刚买,今天就打折的时候,由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台,定期会有特价游戏,甚至能打骨折,本期steam特惠游戏就是steam每日特惠:Zero Caliber VR什么时候打折 Zero Caliber VR5.4特惠多少钱,对steam每日特惠:Zero Caliber VR什么时候打折 Zero Caliber VR5.4特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家,可以趁这个机会抓紧入库了。墨染西行

《Zero Caliber VR》一款非常真实的VR射击游戏,游戏在枪械拟真方面做的实在是不错,从枪械的配件搭配到枪械使用都很大程度上还原了真实枪械的操作。枪械种类比较丰富,有各种拉栓步枪,射手步枪,自动步枪,半自动手枪,盾牌和冲锋枪。提供了各种配件比如瞄准镜,握把,枪口和雷射进行混搭,喜欢拟真射击游戏的玩家可以尝试入手。

这款游戏的卖点在于有足够丰富的枪械定制系统和绚丽的画面,而且是市面上为数不多的多人合作线性剧情VR游戏,在关卡设计上有长有短(5分钟—30分钟)不等,支持本地LAN和互联网两种联机,能适合各种工作室和家用玩家游玩。

游戏名称:Zero Caliber VR

游戏原价:95元

游戏售价:76元

活动时间:5月4号结束

《Zero Caliber VR》优惠现售76元,原价95。2404篇测评中大多数特别好评。目前游戏不支持中文,特惠活动截止至5月4日。

网友评价:

我非常喜欢这款游戏,但是呢什么时候可以支持中文?我英文不好!I like this game very much, but when can I support Chinese? My English is not good!

小编点评:

游戏的拟真玩法非常的不错,各种枪械配件极大的还原了现实,并且射击手感一流,不过目前没有中文期待后续更新吧。

