steam每日特惠：死亡搁浅什么时候打折 死亡搁浅4.28特惠多少钱

2021-04-28 14:39:38 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《DEATH STRANDING》中文名又为死亡搁浅，传奇游戏制作人小岛秀夫带来颠覆传统游戏题材的全新游戏，游戏非常的不错，独特的世界观设定，有趣的玩法，让玩家体验到独特的送快递方式(什么都送)游戏的剧情紧凑科幻，多种好玩独特的冒险各种各样的建筑设计都是非常的新颖有趣的，并且游戏迎来了新的史低，喜欢这款游戏的玩家快来入手吧。

死亡搁浅说直白了玩法就是送快递，但细腻的画面与风景，极致的音乐和CG，死亡搁浅都会带给你不一样的体验和感受宁静 沉寂 优雅 富有科技感山姆在将支离破碎的美国连接起来，重燃起人们对生活的希望同时，自己也在无数的订单当中得到了升华，游戏中每一个角色都被设定的很棒，有血有肉，流露出对亲朋好友的真情实感都如此真实

游戏名称：DEATH STRANDING

游戏原价：298元

游戏售价：119元

活动时间：4月28号结束

《DEATH STRANDING》优惠现售119元，原价298。31639篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月28日。

网友评价：

人人都窝在家里，街上行人带着口罩默不作声，快递和外卖员骑行奔波于各条干线上我定睛一看，这不是首都节点城吗

小编点评：

游戏的可玩性非常的高，各种各样的剧情的连接，每个角色之间的故事让这个送快递的游戏多了很多的人情味。

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