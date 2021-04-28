steam每日特惠：HYPERCHARGE: Unboxed什么时候史低 HYPERCHARGE: Unboxed5.4特惠多少钱

2021-04-28 13:44:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是HYPERCHARGE: Unboxed HYPERCHARGE: Unboxed5.4特惠多少钱，对HYPERCHARGE: Unboxed HYPERCHARGE: Unboxed5.4特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

游戏的画面效果真的很棒，独特的bgm加上各种有趣的机制，多样的怪物和能随意调整的难度，玩家能快速的体验到很多的乐趣，当然这款游戏联机才是最大的乐趣所在，而且男孩的快乐不就是如此简单吗？看一群玩具互相打架也不乏是一种乐趣。

游戏名称：HYPERCHARGE: Unboxed

游戏原价：70元

游戏售价：35元

活动时间：5月4号结束

《HYPERCHARGE: Unboxed》优惠现售35元，原价70。1255篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至5月4日。

网友评价：

游戏题材和玩法都很酷，有种《玩具总动员》的感觉，但是跟好友才有乐趣，然而联机一直断开，多次改DNS都无果，目前游戏加速器也没有对应的加速，无奈退款，如果后续有办法解决联机问题会与朋友一起回购的

小编点评：

游戏的题材新颖有趣，很像小时候看的电影并且这个游戏开黑是最快乐的，很多新的塔防机制非常的有趣。

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