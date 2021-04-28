steam每日特惠：战场兄弟什么时候史低 战场兄弟5.2特惠多少钱

2021-04-28 13:44:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战场兄弟 战场兄弟5.2特惠多少钱，对战场兄弟 战场兄弟5.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

游戏的可玩性非常的高，多种硬核的操作玩家需要注意自己的角色的配合，不过前期角色都可以随意拿去卖，尽可能的壮大自己的资源库。

游戏名称：Battle Brothers

游戏原价：88元

游戏售价：29元

活动时间：5月2号结束

《Ranch Simulator》优惠现售29元，原价88。12161篇测评中大多数特别好评。不支持中文，特惠活动截止至5月2日。

网友评价：

毫无疑问，这是款好游戏，个人感觉类似骑砍的策略战棋版，但是官方对游戏汉化的态度十分不上心，幸好有许多民间汉化组为爱发电，才能让英文水平堪忧的我得以领略这款神作的魅力，好评不仅给游戏，更是致以汉化组。

小编点评：

游戏可玩性很高，作为独立的战棋游戏各种好玩的策略玩法玩家都可以体验，不过游戏没有中文，但是感谢那些为爱发电的汉化组制作了汉化补丁！

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