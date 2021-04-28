steam每日特惠：战场兄弟什么时候史低 战场兄弟5.2特惠多少钱

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游戏的可玩性非常的高，多种硬核的操作玩家需要注意自己的角色的配合，不过前期角色都可以随意拿去卖，尽可能的壮大自己的资源库。
游戏名称：Battle Brothers
游戏原价：88元
游戏售价：29元
活动时间：5月2号结束
《Ranch Simulator》优惠现售29元，原价88。12161篇测评中大多数特别好评。不支持中文，特惠活动截止至5月2日。
网友评价：
毫无疑问，这是款好游戏，个人感觉类似骑砍的策略战棋版，但是官方对游戏汉化的态度十分不上心，幸好有许多民间汉化组为爱发电，才能让英文水平堪忧的我得以领略这款神作的魅力，好评不仅给游戏，更是致以汉化组。
小编点评：
游戏可玩性很高，作为独立的战棋游戏各种好玩的策略玩法玩家都可以体验，不过游戏没有中文，但是感谢那些为爱发电的汉化组制作了汉化补丁！
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