steam每日特惠：Zero Caliber VR什么时候史低 Zero Caliber VR5.4特惠多少钱

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这款游戏的卖点在于有足够丰富的枪械定制系统和绚丽的画面，而且是市面上为数不多的多人合作线性剧情VR游戏，在关卡设计上有长有短（5分钟—30分钟）不等，支持本地LAN和互联网两种联机，能适合各种工作室和家用玩家游玩。
游戏名称：Zero Caliber VR
游戏原价：95元
游戏售价：76元
活动时间：5月4号结束
《Zero Caliber VR》优惠现售76元，原价95。2404篇测评中大多数特别好评。目前游戏不支持中文，特惠活动截止至5月4日。
网友评价：
我非常喜欢这款游戏，但是呢什么时候可以支持中文？我英文不好！I like this game very much, but when can I support Chinese? My English is not good!
小编点评：
游戏的拟真玩法非常的不错，各种枪械配件极大的还原了现实，并且射击手感一流，不过目前没有中文期待后续更新吧。
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