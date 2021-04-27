steam每日特惠：Zero Caliber VR什么时候史低 Zero Caliber VR5.4特惠多少钱

2021-04-27 13:42:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是Zero Caliber VR Zero Caliber VR5.4特惠多少钱，对Zero Caliber VR Zero Caliber VR5.4特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

这款游戏的卖点在于有足够丰富的枪械定制系统和绚丽的画面，而且是市面上为数不多的多人合作线性剧情VR游戏，在关卡设计上有长有短（5分钟—30分钟）不等，支持本地LAN和互联网两种联机，能适合各种工作室和家用玩家游玩。

游戏名称：Zero Caliber VR

游戏原价：95元

游戏售价：76元

活动时间：5月4号结束

《Zero Caliber VR》优惠现售76元，原价95。2404篇测评中大多数特别好评。目前游戏不支持中文，特惠活动截止至5月4日。

网友评价：

我非常喜欢这款游戏，但是呢什么时候可以支持中文？我英文不好！I like this game very much, but when can I support Chinese? My English is not good!

小编点评：

游戏的拟真玩法非常的不错，各种枪械配件极大的还原了现实，并且射击手感一流，不过目前没有中文期待后续更新吧。

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