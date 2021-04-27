steam每日特惠：DEATH STRANDING什么时候史低 DEATH STRANDING4.28特惠多少钱

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游戏名称：DEATH STRANDING
游戏原价：298元
游戏售价：119元
活动时间：4月28号结束
《DEATH STRANDING》优惠现售119元，原价298。31639篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月28日。
网友评价：
人人都窝在家里，街上行人带着口罩默不作声，快递和外卖员骑行奔波于各条干线上我定睛一看，这不是首都节点城吗
小编点评：
游戏的可玩性非常的高，各种各样的剧情的连接，每个角色之间的故事让这个送快递的游戏多了很多的人情味。
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