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steam每日特惠：DEATH STRANDING什么时候史低 DEATH STRANDING4.28特惠多少钱

2021-04-27 13:42:42来源：91单机游戏编辑：admin

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游戏名称：DEATH STRANDING

游戏原价：298元

游戏售价：119元

活动时间：4月28号结束

《DEATH STRANDING》优惠现售119元，原价298。31639篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月28日。

网友评价：

人人都窝在家里，街上行人带着口罩默不作声，快递和外卖员骑行奔波于各条干线上我定睛一看，这不是首都节点城吗

小编点评：

游戏的可玩性非常的高，各种各样的剧情的连接，每个角色之间的故事让这个送快递的游戏多了很多的人情味。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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