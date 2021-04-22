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steam每日特惠：Ranch Simulator什么时候史低 Ranch Simulator4.28特惠多少钱

2021-04-26 10:26:18来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

游戏可以让玩家随意切换第一人称第三人称，不同的玩法多种休闲有趣的玩法让游戏非常的适合佛系养老玩家，并且一系列的折扣下来60元就可以拥有一款非常不错的农场模拟游戏。

游戏名称：Ranch Simulator

游戏原价：80元

游戏售价：64元

活动时间：4月28号结束

《Ranch Simulator》优惠现售64元，原价80。1798篇测评中大多数特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月28日。

网友评价：

游戏还行内容巨少 通关贼快 可以等等后面更新基本2小时就全设施了 前期赚钱直接去五金店附近刷熊就好了 肉卖杂货店35一个花了8.5小时全试了一遍 什么都不用做养猪就好了 牛奶不赚钱 养猪=金针菇

小编点评：

游戏还是做的很好的，不过现阶段的游戏内容有点少，玩家可以等待后续的更新。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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