steam每日特惠：Blue Fire什么时候史低 Blue Fire4.27特惠多少钱

2021-04-26 10:24:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是Blue Fire Blue Fire4.27特惠多少钱，对Blue Fire Blue Fire4.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

游戏玩法上以平台跳跃为主，战斗难度是非常低的，利用好闪避基本上路上遇到小兵都松松过，Boss看似哈人其实也是简单上手，动作游戏手残玩家也能愉快体验。而游戏主要难度为平台跳跃关，初始挑战的时候不可能一次就能完成，即使你是大神估计也要尝试两三次，得摸清后续阶段的前进路线。

游戏名称：Blue Fire

游戏原价：70元

游戏售价：45元

活动时间：4月27号结束

《Blue Fire》优惠现售45元，原价70。430篇测评中大多数多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

3D空洞骑士式跳跳乐+魂系地图致敬。就是战斗手感差了点，哦还没有中文。

小编点评：

游戏可玩性比较高，不过比较吃操作注意操作细节很多地方还是很好过的，战斗手感还需要优化

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