steam每日特惠：CLANNAD什么时候史低 CLANNAD4.27特惠多少钱

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空前热门的作品「CLANNAD」通过「家族」这一主题，以宏大的剧本、美丽的CG和动人的音乐，描绘了一个人与小镇、人与人的故事。
游戏名称：团子大家族/CLANNAD
游戏原价：126元
游戏售价：44元
活动时间：4月27号结束
《CLANNAD》优惠现售44元，原价126，历史最低价。4063篇测评中98%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
无论今后遇到什么事情，都请不要后悔与我的相遇
小编点评：
麻枝准，曾经的神
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