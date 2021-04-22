steam每日特惠：CLANNAD什么时候史低 CLANNAD4.27特惠多少钱

2021-04-22 16:33:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是CLANNAD CLANNAD4.27特惠多少钱，对CLANNAD CLANNAD4.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

空前热门的作品「CLANNAD」通过「家族」这一主题，以宏大的剧本、美丽的CG和动人的音乐，描绘了一个人与小镇、人与人的故事。

游戏名称：团子大家族/CLANNAD

游戏原价：126元

游戏售价：44元

活动时间：4月27号结束

《CLANNAD》优惠现售44元，原价126，历史最低价。4063篇测评中98%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

无论今后遇到什么事情，都请不要后悔与我的相遇

小编点评：

麻枝准，曾经的神

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