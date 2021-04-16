steam每日特惠：泰坦陨落2什么时候史低 泰坦陨落24.27特惠多少钱

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跃升起始包内含所有数字豪华版内容，让您快速升级和解锁物品，还有 R-201 卡宾枪的地下定制武器皮肤。
游戏名称：泰坦陨落2/Titanfall 2
游戏原价：158元
游戏售价：39元
活动时间：4月27号结束
《泰坦陨落2》优惠现售39元，原价258，历史最低价。47604篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
“穿上这幅盔甲，什么都伤不了我！”
“协议三：保护铁驭”
（*流泪猫猫头*）
小编点评：
39块钱就买了个飞檐走壁，真的好玩，不过被大爹摁碎是真的难受
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itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是Guaishou>>i
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