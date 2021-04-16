steam每日特惠：My Exercise什么时候史低 My Exercise4.20特惠多少钱

2021-04-21 14:32:51 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是My Exercise My Exercise4.20特惠多少钱，对My Exercise My Exercise4.20特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

我们来做仰卧起坐吧！让一个胖胖的男孩做运动，并沉入狗的身体。也许动物会来让他开心起来。

游戏名称：My Exercise

游戏原价：15元

游戏售价：4元

活动时间：4月20号结束

《My Exercise》优惠现售4元，原价15，历史最低价。263篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月20日。

网友评价：

My Exercise 看起来很愚蠢,很迷,但同时也很有趣 很放松.对于这个价格的游戏来说,这个游戏已经足够了.这个游戏同时也改变了我的生活,我慢慢开始有了:我也要像那个胖小子一样开始做仰卧起坐 的想法(笑),现在我就缺一只能帮我压腿的狗了!

小编点评：

在现实中锻炼身体(X)按空格做仰卧起坐(√)

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