steam每日特惠：DYSMANTLE什么时候史低 DYSMANTLE4.27特惠多少钱

2021-04-21 14:32:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是DYSMANTLE DYSMANTLE4.27特惠多少钱，对DYSMANTLE DYSMANTLE4.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

离开你的避难所。摧毁一切。逃离这座不幸的岛屿。探索。战斗。升级。生还。收集。制作。收获。捕猎。建造。耕种。解决谜题。垂钓。烹饪。生存。享受这苦乐参半的末日余生吧。

游戏名称：DYSMANTLE

游戏原价：70元

游戏售价：52元

活动时间：4月27号结束

《DYSMANTLE》优惠现售52元，原价70，历史最低价。1760篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

确实是挺棒的一款生存游戏，喜欢探索的可以尝试，它具有独特的升级进度系统，地图非常大，抢先体验的情况下挺满意的（在这个生存游戏烂大街的时代），期待后续更新中文

小编点评：

每次坐在篝火旁边就刷新怪，搞事情啊

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