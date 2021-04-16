steam每日特惠：七日杀什么时候史低 七日杀4.27特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是七日杀 七日杀4.27特惠多少钱，对七日杀 七日杀4.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。
游戏背景设定在第三次世界大战过后的近未来，那时地球表面已经变成废墟，更糟的是，没有人知道到底是因为辐射、生化武器还是天灾，导致地面上出现了一群僵尸。玩家将扮演在美国亚历桑纳地区的一名幸存者，那里是地球最后的伊甸园，玩家将为了生存而战，同时探究整个事件背后的真相。
游戏名称：七日杀/7 Days to Die
游戏原价：78元
游戏售价：23元
活动时间：4月27号结束
《七日杀》优惠现售23元，原价78，历史最低价。114173篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。
网友评价：
我不怕僵尸，我怕的是叫声，蜘蛛僵尸和贞子的声音贼恐怖，还有就是在搜屋子的时候突然外面他妈的僵尸敲墙喊叫，我慌了
小编点评：
特别好玩，如果有朋友的话
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏Asteroids。>>
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏RunestoneKeeper。&
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？>>
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战地5战地54.27特惠多少钱，对战地5战地54.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是狙击手：幽灵战士契约狙击手：幽灵战士契约4.18特惠多少钱，对狙击手：幽灵战士契约狙击手
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏BloodHarvest3>
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是生化危机2：重制版生化危机2：重制版4.21特惠多少钱，对生化危机2：重制版生化危机2：
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏AlchemyQuest>&
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是Guaishou>>i
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是幽灵行者，对幽灵行者关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。Ghostr