steam每日特惠：战地5什么时候史低 战地54.27特惠多少钱

2021-04-16 13:47:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战地5 战地54.27特惠多少钱，对战地5 战地54.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

这就是终极《战地风云 5》体验。用完整的武器、载具和配备武器库以及第 1 年和第 2 年最棒的自定义内容体验人类历史上规模最大的冲突。

游戏名称：战地5/Battlefield V Definitive Edition

游戏原价：228元

游戏售价：75元

活动时间：4月27号结束

《战地5》优惠现售75元，原价228，平历史最低价。17803篇测评中66%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至4月27日。

网友评价：

私服全崩，匹配里全是挂，这游戏这几天比停服还离谱

小编点评：

烂橘子加载出错了，又是登不上的一天，真好。

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