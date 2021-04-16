Epic喜加三！《德波尼亚》《圣殿春秋》《第一棵树》现可免费领取

2021-04-16 13:47:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

《德波尼亚：完整旅程》：《德波尼亚：完整旅程》是一款解谜冒险大作，玩家可以在游戏中完整的体验到三部曲的完整故事。游戏的画面依然是一贯的手绘2D漫画风格，运用了欧美的漫画元素，使得游戏变得更加的欢快明亮，适合全年龄段的玩家。当然也少不了讽刺的对话及大量的黑色幽默。

《圣殿春秋》：由Daedalic娱乐制作发行的一款冒险解谜游戏，游戏是由1989年同名最畅销书改编而成。12世纪的英格兰，在这里发生了政教冲突，玩家扮演着男主角在这里上演了一段有关勇气、奉献、梦想、爱情、悬疑、贪婪和复仇的故事。

《第一棵树》：一款探索冒险解谜游戏，由David Wehle制作，游戏拥有清新唯美的画风，华丽的配乐，加入了轻松的解谜玩法，两条平行的故事线，讲述了两个温馨的故事。

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领取方法：

游戏回归周四晚11点领取时间。游戏的领取时间为4月15日23点，截止4月22日23点。

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