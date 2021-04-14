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indiegala喜加一！《Alchemy Quest》在哪免费领取

2021-04-15 14:18:44来源：91单机游戏编辑：admin

indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏Alchemy Quest

>>indiegala喜加一专区

《Alchemy Quest》是一款冒险解谜游戏，在其他平台没有对应版本，玩家扮演一个炼金术师学徒，要去寻找一块水晶，并且安全的带着水晶给国王。

领取地址：点此跳转

玩家进入到领取页面后，登陆自己的账号，然后点击领取即可获得这款游戏，并且一经领取永久入库，之后都可以随意游玩。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注indiegala喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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