steam每日特惠：狙击手：幽灵战士契约什么时候史低 狙击手：幽灵战士契约4.18特惠多少钱

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游戏名称：狙击手：幽灵战士契约
游戏原价：98元
游戏售价：29元
活动时间：4月18号结束
目前《狙击手：幽灵战士契约》特惠售价为29元，原价98，为历史最低价。4824篇测评中75%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月18日。
网友评价：
说是狙击手,接着给了我一把AK.
小编点评：
表面上是潜入，背地里背着大狙冲到脸上打
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