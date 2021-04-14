steam每日特惠：狙击手：幽灵战士契约什么时候史低 狙击手：幽灵战士契约4.18特惠多少钱

2021-04-15 14:19:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

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在这款市面上最真实的现代战争狙击游戏中成为终极杀手吧。在巨大的开放式地图上，体验引人入胜的单人战役。你需要发挥战术思维，悄悄接近目标并从远处将其精准击毙。

游戏名称：狙击手：幽灵战士契约

游戏原价：98元

游戏售价：29元

活动时间：4月18号结束

目前《狙击手：幽灵战士契约》特惠售价为29元，原价98，为历史最低价。4824篇测评中75%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月18日。

网友评价：

说是狙击手,接着给了我一把AK.

小编点评：

表面上是潜入，背地里背着大狙冲到脸上打

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