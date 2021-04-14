steam每日特惠：生化危机2：重制版什么时候史低 生化危机2：重制版4.21特惠多少钱

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《生化危机2：重制版》是卡普空原作《生化危机2》的重制版，这个游戏无论在画质和游戏性上，不论你有没有玩过原作，都能接受并且玩的很开心。游戏中氛围比起原作更加恐怖，而又非常还原原本作品。
游戏名称：生化危机2：重制版
游戏原价：219元
游戏售价：87元
活动时间：4月21号结束
游戏下载：生化危机2：重制版
目前《生化危机2：重制版》特惠售价为87元，原价219，为历史最低价。55704篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月21日。
网友评价：
感谢卡普空的良心重置，让我能在本世代完美的体验到经典游戏的魅力。
小编点评：
游戏恐怖氛围很好，每次看到地板、墙上的番茄酱和躺在地上的群演我都想绕路走，救救孩子吧
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