Steam每日特惠：《幽灵行者》今日新史低74元

2021-04-14 14:52:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是幽灵行者，对幽灵行者关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Ghostrunner提供了独特的单玩家游戏体验：快节奏的暴力战斗，以及将科幻故事与世界末日主题相融合的原生环境。它讲述了一个已终结的世界，以及在其中为生存而战的居民的故事。

游戏名称：幽灵行者/Ghostrunner

游戏原价：148元

游戏售价：74元

活动时间：4月17号结束

目前《幽灵行者》特惠售价为74元，原价148，为历史最低价。16903篇测评中91%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月17日。

网友评价：

该游戏讲述了一段从自信满满到砸坏键盘，从风灵月影到视频通关的故事

小编点评：

别人幽灵行者，我致命错误

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