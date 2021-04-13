Steam每日特惠：《鬼泣5》今日平史低109元

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最强的恶魔猎人强势回归！动作游戏迷翘首以待，传说中的Stylish Action《Devil May Cry》终于復活！
游戏名称：鬼泣5/Devil May Cry 5
游戏原价：137元
游戏售价：109元
活动时间：4月21号结束
目前《鬼泣5》特惠售价为109元，原价137，为历史最低价。34777篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月21日。
网友评价：
平成年后最佳ACT，卡婊冷饭炒的真tm香。19年在ps4入的，为了那个蓝人的DLC又在Steam买了一次，再打的时候看了大神的操作视频，发现我从来没有入门过这个游戏，充其量算是看过剧情罢了。
小编点评：
只想说我是sb，没有早点玩这款游戏。
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