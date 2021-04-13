Steam每日特惠：《鬼泣5》今日平史低109元

2021-04-14 14:50:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是鬼泣5，对鬼泣5关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

最强的恶魔猎人强势回归！动作游戏迷翘首以待，传说中的Stylish Action《Devil May Cry》终于復活！

游戏名称：鬼泣5/Devil May Cry 5

游戏原价：137元

游戏售价：109元

活动时间：4月21号结束

目前《鬼泣5》特惠售价为109元，原价137，为历史最低价。34777篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月21日。

网友评价：

平成年后最佳ACT，卡婊冷饭炒的真tm香。19年在ps4入的，为了那个蓝人的DLC又在Steam买了一次，再打的时候看了大神的操作视频，发现我从来没有入门过这个游戏，充其量算是看过剧情罢了。

小编点评：

只想说我是sb，没有早点玩这款游戏。

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