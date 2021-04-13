Steam每日特惠：《茂林源记》今日新史低32元

2021-04-13 17:22:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一款桌游策略游戏《茂林源记》在Steam平台上进行特价促销，原价50元，现优惠价仅售32元，特价促销截止至4月15日。魔兽争霸.jpg，下面就来看看这次折扣详情吧。

欢迎游玩广受欢迎的桌面游戏的电子改编版本。《茂林源记》是一个冒险和战争游戏，2-4名玩家在一片广阔荒野中为争夺控制权而作战。

游戏名称：茂林源记/Root

游戏原价：50元

游戏售价：32元

活动时间：4月15号结束

目前《茂林源记》特惠售价为32元，原价50，为历史最低价。1362篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月15日。

网友评价：

游戏机制很不错，电子版相较桌游版玩着也很省心，等玩输了回考虑再入一套桌游版的玩玩

小编点评：

明明看起来互动性很强的游戏，但为啥大部分时间玩起来都是在自闭刷分呢

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