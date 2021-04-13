Steam每日特惠：《猫神》今日新史低12元

2021-04-13 17:22:01 来源：91单机游戏 编辑：admin

在Steam平台上有一款类银河战士恶魔城游戏《猫神》进行一周特惠促销，原价37元，现优惠价仅售12元，特价促销截止至4月20日。源于斯拉夫神话，下面就来看看这次折扣详情吧。



Catmaze是一款童话风格的类银河战士恶魔城（metroidvania）游戏，创作灵感来源于斯拉夫神话。在亚莱斯塔刻骨铭心的冒险历程中，古老的传说将重新登上鲜活的舞台。在寻找通向阴间入口的旅程中，勇气会指引女巫亚莱斯塔闯过玄妙的路途与幽暗的森林，直至亡者的世界。

游戏名称：猫神/Catmaze

游戏原价：37元

游戏售价：12元

活动时间：4月20号结束

目前《猫神》特惠售价为12元，原价37，为历史最低价。312篇测评中83%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月20日。

网友评价：

我是对可爱像素风和类银河城游戏没有抵抗力的人，但catmaze实在难以满足我。主角走路的速度让我想开变速齿轮。糟糕的打击判定，重复的bgm，刺耳的音效，贫穷的立绘，以及难以阅读的对话字体实在无法恭维。除了画面看上去很萌其他都很糟糕。

小编点评：

总体而言是召唤师版的银河城类型游戏，剧情也称得上是王道类型，全收集达成结局还算是惊喜。

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