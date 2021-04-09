steam每日特惠：尼布甲尼撒王什么时候史低 尼布甲尼撒王4.14特惠多少钱

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《Nebuchadnezzar》是一款以古巴比伦王国为背景的城市建设游戏。玩家可以统治充满壮丽古迹的有影响力的历史名城。建设发展城市，与其他城市进行贸易，处理外国关系等。
游戏名称：尼布甲尼撒王/Nebuchadnezzar
游戏原价：70元
游戏售价：56元
活动时间：4月14号结束
目前《尼布甲尼撒王》特惠售价为56元，原价70，为历史最低价。488篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月14日。
网友评价：
中文翻译是机翻，很多地方只能靠猜。没有军队，至少战役里没有，奇葩的物流系统，一座建筑只能接收周围10格不到的物品，超出就要用驿站来输送
小编点评：
教程全靠猜，没有自定义游戏，只能玩战役
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