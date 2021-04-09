steam每日特惠：尼布甲尼撒王什么时候史低 尼布甲尼撒王4.14特惠多少钱

2021-04-12 18:07:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是尼布甲尼撒王 尼布甲尼撒王4.14特惠多少钱，对尼布甲尼撒王 尼布甲尼撒王4.14特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Nebuchadnezzar》是一款以古巴比伦王国为背景的城市建设游戏。玩家可以统治充满壮丽古迹的有影响力的历史名城。建设发展城市，与其他城市进行贸易，处理外国关系等。

游戏名称：尼布甲尼撒王/Nebuchadnezzar

游戏原价：70元

游戏售价：56元

活动时间：4月14号结束

目前《尼布甲尼撒王》特惠售价为56元，原价70，为历史最低价。488篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月14日。

网友评价：

中文翻译是机翻，很多地方只能靠猜。没有军队，至少战役里没有，奇葩的物流系统，一座建筑只能接收周围10格不到的物品，超出就要用驿站来输送

小编点评：

教程全靠猜，没有自定义游戏，只能玩战役

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