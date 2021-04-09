steam每日特惠：光环：士官长合集什么时候史低 光环：士官长合集4.13特惠多少钱

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士官长横跨 6 款游戏的经典英雄旅程，现在合而为一推出 PC 版。无论您是长期支持的粉丝，或是第一次与斯巴达战士 117 打照面，《光环：士官长合集》绝对能满足您，提供最棒的光环体验。
游戏名称：光环：士官长合集/Halo: The Master Chief Collection
游戏原价：116元
游戏售价：58元
活动时间：4月13号结束
目前《光环：士官长合集》特惠售价为58元，原价116，为历史最低价。134420篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。
网友评价：
当我这辈子第一次看见那巨大的光环伴随着男人低沉的嗓音从电脑的一侧缓缓出现时，一种巨大的，之前从未有过的巨大的史诗感笼罩了我。以后，当我遇到崇高时，无论是什么对象，我总是会回想起，那个打开halo的恍惚的下午和那天恰好照在玻璃桌上的绮丽阳光。
小编点评：
就算只玩战役，流程爽30个小时左右，50块买不了吃亏买不了上当
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