方块喜加一！《武侠乂》又双叒叕可免费领取

2021-04-07 14:27:58 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《武侠乂》通过动作捕捉、真实环境模拟等方式打造了一个逼真、硬派的中国传统武林，本次预约为“马踏江湖”篇，明代江湖背景，玩家在游戏中通过搜集武器、装备、秘笈、天材地宝等资源成长生存，最终击败所有对手啸傲江湖。

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