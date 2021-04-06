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方块喜加一！《武侠乂》又双叒叕可免费领取

2021-04-07 14:27:58来源：91单机游戏编辑：admin

很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《武侠乂》又双叒叕可免费领取

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《武侠乂》通过动作捕捉、真实环境模拟等方式打造了一个逼真、硬派的中国传统武林，本次预约为“马踏江湖”篇，明代江湖背景，玩家在游戏中通过搜集武器、装备、秘笈、天材地宝等资源成长生存，最终击败所有对手啸傲江湖。

领取地址

《武侠乂》：点击此处

无需关注微信即可免费领取，进入页面直接登录自己的账号即可领取。本次免费领取时长剩余1万多天，看起来是要走长期免费这条路了。

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