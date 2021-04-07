steam每日特惠：灵魂摆渡人什么时候史低 灵魂摆渡人4.10特惠多少钱

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《Spiritfarer》是一款关于死亡的休闲管理游戏。作为逝者的船主，建造一艘船去探索世界，关爱你的幽灵朋友，引导他们穿越神秘的海洋，最终将他们送到来世。
游戏名称：灵魂摆渡人/Spiritfarer
游戏原价：90元
游戏售价：59元
活动时间：4月10号结束
目前《灵魂摆渡人》特惠售价为59元，原价90，为历史最低价。7002篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月10日。
网友评价：
玩起来超级治愈+致郁，音乐也好好听。我真的对这种题材欲罢不能....
小编点评：
“船越来越好，人越来越少。”
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