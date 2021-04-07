《守望先锋》又双叒叕免费送了！绑定战网即可免费领取！

2021-04-07 14:27:01 来源：91单机游戏 编辑：admin

根据直播平台暴雪TV的消息，玩家只需要在暴雪TV上绑定自己的战网账号，即可免费获赠7选3福利，其中，就有不知道送了多少次的《守望先锋》，而已经拥有本体的玩家则可以升级到典藏版，活动时间截止4月15日。



没有什么额外的条件，只需要前往领取地址绑定自己的战网账号，即可免费获赠《守望先锋》游戏，或者其他暴雪游戏福利。

领取地址：点此跳转

如果玩家已经拥有《守望先锋》本体，则会获得《守望先锋》典藏版升级包，可以免费升级至典藏版。

免费领取活动从3月31日开始，截止4月15日

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